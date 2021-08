Il “Puma” Velatta si racconta: “Con le Ultramarathon visito posti spettacolari”

“L’ultima gara è stata prima del Covid, era la maratona di Ragusa dove ho vinto con un tempo di 2h 32’ percorrendo i 42,195 km che contraddistinguono le maratone” comincia Velatta. Campione Italiano di Ultramarathon, le gare superiori ai 50 km: “La mia specialità è la 6 ore dove per questo lasso di tempo corro in un circuito di circa 1 km, vince chi fa più chilometri, io ne percorro circa 85”.

Quale sarà la prossima gara? “Il 26 settembre sarò in Puglia, nel Gargano, a San Giovanni Rotondo, con la 50 km che arriverà sul lungomare di Vieste - racconta - Parteciperò anche alla 100 km; per due anni sono stato vincitore della Torino - Saint Vincent. Correrò anche quest’anno, ad ottobre, la gara partirà come sempre da piazza San Carlo a Torino ma arriverà a Pont Saint Martin”.

Ma come si allena un ultramaratoneta? “Mi alleno tutti i giorni facendo circa 30 km, un paio di volte a settimana mi alleno in bicicletta percorrendo almeno 150/200 km per tenere il ritmo di allenamento intorno alle 4/6 ore, non faccio palestra ma alleno gli addominali per tenere forte la schiena”. E l’alimentazione? “Faccio molta attenzione a quello che mangio, adotto una dieta varia e bilanciata, pasta, riso e cereali integrali, carne bianca e legumi per le proteine, evito grassi e fritti, specialmente in preparazione di una gara, ma una volta terminate non disdegno una crostata”.

L’atleta termina con: “Provo sempre una grande soddisfazione quando finisco una gara. Mi ritengo molto fortunato perché entrando nel giro delle Ultramarathon mi chiamano da tutta Italia e viaggio molto, visitando posti spettacolari”.