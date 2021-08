Bocce, Gara del Miele a Vandorno: ecco i vincitori (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Doppio appuntamento per la Gara del Miele a coppie alla bocciofila di Vandorno.Martedì 17 agosto erano 26 le squadre per le gare del girone alto BC-BD-CC s.v., a portare a casa la vittoria la Gaglianico con la coppia Aimone - Gaglione.78 le squadre per le gare del girone basso CD-DD s.v. che si sono tenute mercoledì 18 agosto, il premio è andato alla Società Bassa Valle con la coppia Falconieri - Golfetto.