Reddito di cittadinanza, scovati altri due trasgressori dai Carabinieri

Proseguono i controlli relativi al possesso dei requisiti che danno diritto alla percezione del reddito di cittadinanza da parte dei Carabinieri nella provincia di Biella.

Nel corso di mirati e specifici accertamenti, i militari della Stazione di Bioglio hanno scovato due soggetti residenti nella zona che, in due distinti casi, avevano falsamente attestato di non essere possessori di veicoli, requisito espressamente richiesto dalla norma per poter avere accesso al beneficio.

In tutti e due gli episodi, le verifiche e i riscontri effettuati dagli operanti hanno consentito di appurare la non veridicità di quanto dichiarato e conseguentemente di denunciare alla Procura della Repubblica di Biella entrambi i trasgressori. Dal Comando dell’Arma fanno sapere che l’attività prosegue.