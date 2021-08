Buche profonde sulla strada del Tracciolino, un lettore segnala: “Situazione disastrosa” FOTO

Buche profonde e ben visibili a occhio nudo. Uno stato dell'arte non più tollerabile da qualcuno e denunciato in questi giorni, con tanto di fotografie, da un nostro lettore in transito: “Questa è la situazione disastrosa della strada Provinciale 512 del Tracciolino da Oropa e per i primi 3km...(e oltre) – spiega - E a 'disastrosa' aggiungerei in condizioni da reato penale, con buche che a volte superano la profondità di 15/20 cm ed un diametro di 40/50. Parliamo tanto di rilancio del turismo nel Biellese: ma si può tenere una strada panoramica come questa, apparsa su guide turistiche a livello europeo e frequentata, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, da migliaia di utenti con auto, moto e biciclette?”. Ai posteri l'ardua sentenza.