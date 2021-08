A Camandona l'ultimo struggente saluto a Marco Pichetto (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Tristezza, commozione, rabbia. Questi alcuni dei sentimenti avvertiti nella mattinata di oggi, 19 agosto, a Camandona per l'ultimo saluto ad una giovane vita spezzata prima del tempo. In tanti, tra parenti e amici, hanno voluto portare la propria vicinanza alla famiglia di Marco Pichetto, il 38enne mancato nella giornata di Ferragosto mentre si trovava in vacanza con la moglie a Portonovo, nella Riviera del Conero (leggi qui).

Un tragico fatto di cronaca che ha sconvolto e gettato nello sconforto l'intero Biellese. Se n'è andato, a detta di tanti, una persona di buon cuore, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuto in vita. Presenti ai funerali anche sindaci (tra gli altri Botto Steglia di Camandona, Vercellotti di Callabiana, Marzolla di Veglio e Masiero di Sandigliano), volontari e membri di Pro Loco e figure istituzionali, come il viceministro Gilberto Pichetto, originario di questi luoghi.