Massazza, ecco il contributo straordinario di sostegno alle famiglie

Il comune di Massazza, considerato il protrarsi del periodo di difficoltà economica, intende concedere un contributo straordinario alle famiglie residenti. Tale contributo è finalizzato al sostentamento dei nuclei familiari per le spese di iscrizione ad asili nido, per la frequentazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per la partecipazione, da parte degli anziani, al soggiorno estivo organizzato dal comune di Benna.

I beneficiari sono i residenti nel comune di Massazza genitori o tutori di bambini iscritti all’Asilo Nido, scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno 2021/22, anziani che hanno aderito al soggiorno per anziani organizzato dal comune di Benna. Per l’erogazione del contributo è attesa formale graduatoria, il tetto massimo dello stesso sarà pari a 400 euro per ogni domanda pervenuta per l’Asilo Nido, 150 euro per la scuola secondaria di primo e secondo grado e 65 euro per il soggiorno estivo per gli anziani, fino ad esaurimento dei fondi comunali.

La domanda dovrà essere presentata, sul modulo disponibile sul sito del comune, all’ufficio protocollo del comune di Massazza entro e non oltre il 30 settembre 2021.