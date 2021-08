Candelo, i ringraziamenti di Veronese e Tosin agli organizzatori della festa di San Lorenzo

Nei giorni scorsi, a Candelo, si è tenuta la tradizionale festa patronale di San Lorenzo. In tempi di pandemia, tutto si è svolto per il meglio. Allo staff e agli organizzatori dell'evento sono andati i complimenti dei consiglieri di minoranza Elettra Veronese e Sergio Tosin: “A Candelo esiste il Circolo Parrocchiale di San Lorenzo da così tanti decenni che sfugge alla memoria la sua nascita esatta, è un’associazione che ha lo scopo principale di offrire ai 'non più giovani' occasioni di incontro come pranzi e cene ed iniziative quali gite o talvolta serate tematiche, ma non da meno di organizzare sagre - come la fagiolata - e la Festa Patronale per tutta la cittadinanza, di raccogliere fondi ad esempio - come fu - per il restauro dell’organo, e così via. Il Presidente in carica da qualche anno è Roberto Pozzo ed è a costui che mi riferisco nel raccontare del 'coraggio dei piccoli', forte dell’appoggio di tanti altri volontari, ha deciso di organizzare comunque, nel rispetto scrupoloso delle norme sanitarie, la annuale Festa Patronale con grigliate e musica serale nel fine settimana scorso e la rituale Messa e pranzo sociale il giorno del Santo Patrono, San Lorenzo appunto. Al nulla dell’anno scorso si è contrapposta quest’anno una iniziale timida partecipazione alla grigliata ed una imprevista, quanto gradita, calorosa affluenza alla Santa Messa e al pranzo sociale del 10 luglio, giorno di San Lorenzo, che si sono svolti all’insegna della serenità.La passione, la modestia e la perseveranza di questo uomo coraggioso, piccolo soltanto con riferimento alla nicchia in cui presta la propria opera, dovrebbero essere insegnamenti preziosi per tutti, in primis per l’amministrazione comunale, perchè, pur con le poche scarse risorse economiche ed umane, lui ha trasformato il 'non si può fare' in 'facciamo!'.Vivo è il ringraziamento della comunità al sig. Pozzo e a tutti i volontari del Circolo Parrocchiale e all’ass. Toro Club Candelo che con lui si sono impegnati. Ci auguriamo come cittadini prima e come consiglieri di minoranza poi, che questo possa aprire la strada ad una rinascita sociale e ad una nuova, coraggiosa appunto, calendarizzazione di eventi nel nostro Comune”.