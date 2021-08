A Camandona abbattuta la pineta della diga

La diga di Camandona, ed i terreni limitrofi, sono di proprietà di una società privata, l'Acquedotto Industriale Vallestrona, che, nei giorni scorsi, ha deciso di abbattere la pineta intorno alla diga, per il dispiacere degli amanti della zona e delle valli biellesi.

Una decisione che il sindaco di Camandona Gian Paolo Botto Steglia spiega dal punto di vista economico: “Mi sono stupito di questa scelta perchè, sotto l'aspetto ambientale, sembra uno scempio, però l'abete non è eterno e le attuali leggi regionali e nazionali consentono di abbattere il legname da lavoro come l'abete, che viene utilizzato per costruire mobili e nell'edilizia”.

Il comune non è ente competente in materia. “Noi – continua Botto Steglia – non diamo alcuna autorizzazione, che spetta agli uffici forestali regionali. La normativa regionale obbliga però alla ripiantumazione delle essenze come rododendri, betulle e pinete. Quindi noi controlleremo che questo rinnovo delle essenze venga effettuato”.

La pineta della diga era molto frequentata da pescatori e da gente che faceva pic-nic nel prato sito nella zona di confluenza fra torrenti Strona e Verdugia. Secondo il sindaco Botto Steglia non è mai stata valorizzata: “Dal punto di vista turistico la proprietà privata poteva fare di più, tenuto conto che la strada di accesso era delimitata da un sbarra. Una decina di anni fa, d'accordo con il Comune di Callabiana, avevamo pensato ad una progettazione turistica facendo delle previsioni di spesa: idea che non abbiamo potuto realizzare perchè non abbiamo mai avuto la possibilità di ottene i finanziamento opportuni”.