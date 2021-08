Covid, vaccinati 2393 12-15enni in Piemonte: in distribuzione 48mila dosi Moderna (foto Pixabay)

Sono17.910 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri sera all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A5.534 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 2.393 i 12-15enni, 5.426 i 16-29enni, 2.864 i trentenni, 2.413i quarantenni, 1.954 i cinquantenni, 1.194 i sessantenni, 444 i settantenni, 249 gli estremamente vulnerabili e 147 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.260.232dosi (di cui 2.363.333 come seconde), corrispondenti al 96,7% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte. Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 48.000 dosi di Moderna.