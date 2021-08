Coggiola, si presenta la lista di Bora Barchietto: “Bel gruppo, presenteremo programma fine mese”

Come anticipato in un precedente articolo (leggi qui), sarà Pierangela Bora Barchietto il candidato sindaco di Coggiola nelle prossime elezioni amministrative, in programma il prossimo 3 e 4 ottobre. Nel segno della continuità, sarà alla guida della lista “Per il futuro di Coggiola”, già al governo del paese nelle passate legislature.

Confermati in lista il sindaco uscente Gianluca Foglia Barbisin e i consiglieri attuali Giovanni Capri, Giuliano Carola e Beatrice Marchisio. Le novità sono: Pierangelo Carollo, Vanessa Aimone Ceschin, Maria Rina De Matteo, Marco Ferraris, Piergiorgio Angelino Spagnolo e Lodovico Zonco.

“Una lista variegata, con nuove figure e idee differenti: davvero un bel gruppo – commenta soddisfatta Bora Barchietto – Il programma elettorale è pronto e sarà presentato l'ultima settimana di agosto. L'obiettivo? Sono tanti, certamente rivedere Coggiola sotto un'altra lente proiettando il paese verso il futuro”.