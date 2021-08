Quali sono le abilità che assicurano un lavoro?

Un colloquio di lavoro è sempre ricco di sorprese: sempre più spesso i reclutatori cercano personale con capacità uniche e escogitano modi diversi per scovare nuovi talenti.

Quali sono le qualità più ricercate? Quali sono quelle essenziali? Come fare buona impressione?

Parte tutto da una buona presentazione, e da un buon curriculum vitae , nel quale inserire le proprie esperienze e i traguardi raggiunti. Per quanto riguarda poi le capacità, un conto è avere delle competenze, un altro è avere anche delle prove che dimostrino come si è in grado di applicare queste abilità nel mondo del lavoro. Per questo motivo, è utile anche preparare un portfolio per certi tipi di lavoro.

Ci sono deve competenze specifiche per ogni settore, ma ce ne sono anche altre che possono dare una mano in qualunque area di lavoro, come abilità nel campo delle tecnologie, che possono essere apprese, ad esempio, frequentando un corso di informatica di aulab , che in pochi mesi permette di raggiungere una preparazione base nell’ambito della programmazione, di modo da poter affrontare rapidamente molte sfide lavorative.

Ma ecco alcune delle qualità più ricercate.

Comunicazione

Il perfetto candidato deve essere in grado di parlare e scrivere in maniera adeguata, ma deve anche saper ascoltare. Bisogna essere chiari, concisi, attenti; bisogna saper trasmettere un messaggio in maniera efficace ad ogni tipo di ascoltatore o lettore, senza fare troppi giri di parole, ma si deve anche saper ascoltare e capire ciò che viene comunicato, per evitare incomprensioni e disguidi.

Lavoro di gruppo

Una qualità molto importante è quella di saper lavorare a contatto con tante altre persone, che svolgono altre mansioni. Altre volte però bisogna anche dimostrare di saper prendere in mano la situazione e gestire gli imprevisti, mentre altre volte si deve far vedere che si è in grado di delegare dei compiti ad altri, quando si è consapevoli di non poter dare il meglio. Tutto questo porta ad una collaborazione e coesione di tutti gli elementi del gruppo, senza escludere nessuno, per poter migliorare i risultati finali.

Problem solving

Un’altra abilità fondamentale, è quella di essere capaci nel risolvere problemi, trovare nuovi modi per porre rimedio agli imprevisti: spesso far vedere che si è in grado di affrontare qualcosa da una nuova prospettiva può aiutare nella carriera.

Comando e sicurezza

Agli inizi della carriera si parte dai piani bassi, con mansioni forse meno importanti e con meno responsabilità. Ma per farsi strada in un mondo pieno di concorrenti, bisogna fin da subito farsi vedere sicuri di sé e dimostrare di essere in grado di raggiungere degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Organizzazione

In un mondo caotico, che corre, non c’è niente di peggio che aggiungere altro caos: per questo una persona con spiccate doti organizzative sarà sempre vista di buon occhio. È importante saper organizzare il lavoro in maniera efficiente e produttiva, dando priorità a ciò che è più urgente.

Perseveranza e motivazione

Nel mondo del lavoro ci sono spesso degli imprevisti, e non tutti sono in grado di risolverli. Ma l’importante non è questo: quello che i reclutatori cercano, sono persone che non si fanno abbattere dalle sfide, ma che trovano un modo per risolvere i problemi e continuano ad essere motivate nel lavoro di tutti i giorni.

Saper lavorare sotto pressione

Qualcosa può sempre andare storto all’ultimo minuto: l’importante è saper mantenere la calma e la concentrazione. A volte è anche giusto chiedere una mano nei momenti di bisogno.

Fiducia in sé stessi e negli altri

Nel mondo del lavoro bisogna innanzitutto fidarsi di sé stessi ed essere consapevoli delle proprie abilità, senza sottovalutarsi o reputarsi inferiori agli altri; poi bisogna anche avere fiducia nei colleghi, perché non ci può essere un ambiente di lavoro sano se non si è in buoni rapporti.