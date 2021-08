Tra teatro e passeggiate con l'autore doppio appuntamento da non perdere con gli Amici della Lana

Doppio appuntamento per questo fine settimana con gli Amici della Lana a Miagliano. Venerdì 20 agosto spettacolo nell’anfiteatro all’aperto alle 21 con Didi Garbaccio Bogin, con il suo Calimera piccola e nera aspirante cantante. Invece una “Passeggiata con l’autore” all’aria aperta domenica 22 agosto, per la presentazione del nuovo libro di Maurizio Pellegrini, Una frazione infinitesima di tempo alle h. 17 al Lanificio Botto di Miagliano, per la rassegna Wool Experience di Amici della lana, in collaborazione con il Comune di Miagliano, Storie di Piazza, Rete Museale Biellese e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Maurizio Pellegrini è noto filmaker che vive e lavora a Biella, scrive libri a tempo perso e quest’ultima creazione, un piccolo romanzo tascabile, è stata scritta nell'anno del Covid19. Tutto comincia con un morbido e saponoso bidè. Un caldo risciacquo delle parti intime, l'effluvio di un sapone al gelsomino e nella mente di Giampiero affiora il ricordo di un'estate di 40 anni prima. E' un'estate speciale, per lui, quella del 1980: l'esame di maturità, le canzoni degli Skiantos, le prime vacanze da solo, i primi amori. Ma è anche l'estate della strage di Bologna, l'irrompere improvviso della tragedia nel cuore dell'Italia vacanziera, un momento di svolta nella storia della nazione.

Sono attimi, frazioni infinitesime di tempo a segnare i destini personali e collettivi, frantumando piccole e grandi speranze e delineando nuovi scenari dove tutto sembra rimasto uguale ma nulla sarà più come prima. La passeggiata sarà accompagnata da letture dell’autore e di Silvia Ramella Pezza, figlia d’arte (la madre è Manuela Tamietti) che ha l’età del primo amore del protagonista raccontato nel libro e impersonerà ricordi e avvenimenti di quell’epoca. Partenza dal Lanificio Botto alle 17 e passeggiata al Villaggio operaio, anfiteatro, vari punti della roggia lungo il sentiero che costeggia il canale Poma. Per prenotazioni: (Whatsapp) 320 0982237, amicidellalana@gmail.com Il sito di Amici della lana è attualmente in manutenzione, per informazioni sono visibili pagine FB (Amici della lana) e Instagram (Lanificio Botto e villaggio operaio).