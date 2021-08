Spaccano specchietti e gettano immondizia sulle auto in sosta: nei guai due giovani

Sono stati denunciati dalla Polizia per pluri-danneggiamento aggravato in concorso i giovani che, sotto l'effetto dell'alcol, hanno provocato non pochi danni in via Torino, a Biella, nei giorni scorsi.

Dalle ricostruzioni del caso, i due giovani, residenti in città e di età compresa fra i 21 e 23 anni, avrebbero spaccato nel corso della notte diversi specchietti retrovisori di auto in sosta, gettato immondizia e scaraventato alcuni bidoni sopra i cofani.

Non contenti, avrebbero raggiunto il parcheggio vicino alla Questura per compiere simili azioni ma dopo breve tempo sono stati intercettati e bloccati da una volante della Polizia. Entrambi, già noti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti.