"Il nostro agosto 2021", a Graglia lezione con l'Unitre di Torino

Si stanno svolgendo a Graglia, in via del Canale 3, le attività programmate dall'Unitre di Torino con "Il nostro agosto 2021".

Sabato scorso, 14 agosto, è intervenuta la dottoressa Lucia Rapisarda, docente di lettere italiane, giornalista e formatrice esperta di comunicazione, pari opportunità e marketing presso l'Unitre, la Fondazione Aerospazio/Meccatronica e la sede Fedreart Biella e Valle d'Aosta.

Ha parlato di due temi: uno, "L'importanza di saper comunicare in modo efficace e positivo", soprattutto in questo difficile periodo di isolamento forzato causato dal Covid; l'altro, per amanti della letteratura italiana, dedicato a Pirandello e il Piemonte: "Curiosità e ricordi dello scrittore siciliano della nostra regione".

Un saggio quindi dall'abilità del saper interagire con gli altri, anche in momenti complicati, dove diventa fondamentale trasmettere messaggi e informazioni senza possibili interpretazioni "sbagliate" da parte dei nostri interlocutori, alle riflessioni sulla pace interiore del'autore di "Ciascuno a suo modo" suscitata dal verdeggiante paesaggio coazzese dove Pirandello soggiornò agli inizi del novecento.