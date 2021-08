Da Biella Cecilia Barbera parte per la Tanzania con “Medici con l’Africa Cuamm”

Cecilia Barbera, 27 anni, originaria di Biella e laureata in Relazioni Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione a Torino, raggiungerà oggi una meta lontana e desiderata da almeno 10 anni: l’Africa.

La storia di Cecilia si sviluppa attraverso il suo percorso di studi che l’ha portata, dopo la laurea, a frequentare un master in Comunicazione per le Relazioni Internazionali allo Iulm di Milano e, successivamente, ad incrociare il suo cammino con quello di “Medici con l’Africa Cuamm”, una ONG attiva in 41 Paesi.

“Dopo un periodo di formazione in cui ho affiancato il desk amministrativo per il Sud Sudan – racconta Cecilia – mi hanno proposto di collaborare in Tanzania ed ho accettato subito, questa è la mia prima volta in Africa e sono molto emozionata”.

Il Cuamm è ora impegnato in Tanzania a contrastare l’ HIV: Cecilia si recherà a Shinyanga e Simiyu, dove affiancherà i medici impegnati in questa missione umanitaria: “Il progetto si chiama Test&Treat e si sta avviando verso la sua conclusione. Il nostro compito sarà quello di relazionarci con i donatori per gestire tutti i processi per far sì che l’attrezzatura venga lasciata alle comunità tanzane”.

Al momento la permanenza di Cecilia sul suolo africano dovrebbe essere di due mesi ma, come ci racconta lei, il futuro non è ancora del tutto pianificato: “Per ora non ho un biglietto di ritorno, voglio vedere come va senza pianificare troppo. Sicuramente intendo proseguire su questa strada, è il lavoro che ho sempre voluto fare”.