CBAU Biella, ecco la raccolta fondi per il terremoto di Haiti

Haiti è una tra le nazioni più povere del pianeta, oggetto di permanente instabilità politica, economica e sanitaria. Oltre a ciò, nel 2010 Haiti fu colpita da un tremendo terremoto che distrusse buona parte dei dintorni della capitale Port-au-Prince.

“CBAU, tramite Carlo Zorzi e Fiammetta Cappellini, cooperanti della Ong AVSI, con la quale operiamo in Africa del 1999, realizzò, grazie alla grande generosità dei Biellesi, un progetto relativo alla costruzione di alcune scuole di emergenza per una somma totale di euro 35.000 – raccontano in una nota stampa - Purtroppo, pochi giorni fa, il 14 agosto, un tremendo terremoto ha colpito una provincia di Haiti ed al momento non si è ancora in grado di conoscere esattamente l’estensione reale delle distruzioni e stanno tuttora cercando febbrilmente le persone ritenute disperse, con la speranza di poterle rinvenire ancora vive. Fiammetta, che è tuttora residente in loco e responsabile AVSI per i progetti ad Haiti, ci ha inviato un accorato appello di aiuto sperando che anche questa volta gli amici biellesi riusciranno a portare un aiuto per questa emergenza. Oltre a salutare i biellesi per tutto ciò che hanno fatto undici anni fa, pur redendosi conto della crisi economica a causa della emergenza della pandemia COVID, spera che qualcosa possa esserci per aiutare la popolazione haitiana colpita ancora una volta da un imprevedibile disastro naturale. Abbiamo quindi deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare la popolazione haitiana colpita dal terremoto. Codice IBAN IT43L0609044920000017080359 - Biverbanca - Vigliano Biellese – Causale: pro terremotati Haiti Un rapporto su quanto inviato e cosa sarà fatto ad Haiti sarà pubblicato sui giornali. Nel ringraziare i biellesi per l'aiuto dato undici anni fa agli haitiani, facciamo appello alla loro generosità per aiutare quella popolazione colpita ancora una volta da un’altra grave calamità naturale. Grazie a tutti coloro che dal 1993 ci seguono e credono in noi, supportandoci nei nostri progetti di cooperazione e sviluppo”.