Arpa e Università degli studi di Torino: accordo di cooperazione fino al 2026

Era il 7 marzo 2016 quando il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, Prof. Gianmaria Ajani e il Direttore Generale dell’Arpa , Ing. Angelo Robotto, hanno firmato una convenzione pluriennale per la ricerca applicata alla sostenibilità ambientale di edifici e pratiche lavorative e per la formazione di studenti universitari e dipendenti delle due amministrazioni sulle tematiche ambientali.

La scorsa settimana l'accordo di cooperazione è stato rinnovato per un ulteriore quinquennio, esattamente fino al 6 marzo 2026. A scriverlo l'Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito: “Secondo la Legge regionale n. 18 del 26/09/2016 L'ARPA collabora attivamente con le università, il Politecnico di Torino, gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono – si legge - L’intesa permette di regolare rapporti di collaborazione tecnico-scientifiche, promuove programmi di formazione per gli studenti dell’Ateneo e per il personale tecnico amministrativo dei due Enti e in particolare per la formazione del personale di Arpa Piemonte che può essere ammesso alla frequenza di parte dei corsi di laurea e post-universitari sui temi specifici. Scopo dell’accordo è inoltre quello di favorire l’utilizzo congiunto di apparecchiature e di infrastrutture, con la possibilità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i rispettivi laboratori. La firma dell’accordo è una significativa iniziativa di cooperazione tra i due Enti e contribuisce a sviluppare l’attenzione alle tematiche ambientali verso il territorio e per potenziarne ancora di più la divulgazione verso la cittadinanza”.