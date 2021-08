Pallacanestro Biella, si riparte per una nuova stagione

Ci siamo tra meno di 24 ore, mercoledì 18 agosto, Pallacanestro Biella si riunirà per iniziare il cammino di una stagione che si annuncia decisamente interessante. Nuovo il coach, nuovo il GM e anche buona parte del roster, americani compresi, e poche conferme dalla salvezza raggiunta all’ultimo contro Rieti, per una stagione ancora ovviamente tutta da decifrare.

Domani si terrà la prima parte delle visite d’idoneità sportiva presso lo studio medico del dottor Garavoglia, giovedì 19 sono invece previste al Biella Forum le valutazioni mediche e fisiche sotto lo sguardo dei dottori Pier Giorgio Castelli, Gianni Masserano e del preparatore atletico rossoblù Roberto Marocco, il primo passo per rimettere in moto gambe e muscoli. Mentre il 20 e il 21 agosto i rossoblù si troveranno al centro Fisiokinetik di Vigliano Biellese per una due giorni dedicata alla preparazione atletica per poi andare a prendere confidenza con il Forum.

Palazzetto che quest’anno tornerà ad aprirsi al pubblico anche se solo per il 35% della capienza, tanto basta però per creare l’effetto sesto uomo, da sempre fondamentale nelle vittorie biellesi. Il primo match al Forum sarà un derby, quello legato alla formula della Supercoppa contro JB Monferrato anticipato a sabato 11 settembre. Biella è nel girone con Urania e Torino e ne passerà una soltanto che arriverà alle Final Eight, ma in queste prime partite è importante trovare il ritmo, il vero obiettivo è il campionato.