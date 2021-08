Giro del Biellese, agonismo e turismo da Biella a Pollone

L’associazione Pedale Cossatese organizza, per domenica 22 agosto, il Giro del Biellese, un percorso attraverso il territorio con partenza dall’Accademia dello sport, in Corso Giuseppe Pella 19 a Biella alle 9.30, e arrivo in piazza San Rocco a Pollone alle 12. Il ritrovo è invece previsto, sempre in Corso Pella 19, per le 8.

Il Giro è suddiviso in tre segmenti: il primo attraverserà i Comuni di Occhieppo inf. – Muzzano. – Graglia - Netro – Donato - Mongrando - Salussola – Cerrione, per poi tornare a Biella; il secondo invece si svolge tra Pollone (primo passaggio ore 11,30) Sordevolo – Occhieppo Sup. – Occhieppo Inf., culminando anch’esso a Biella; il terzo, vero e proprio tratto agonistico cronometrato, sarà un percorso di 4.1 km da Biella a Pollone.

La premiazione, in piazza San Rocco a Pollone, incoronerà i primi 3 arrivati assoluti e le prime 3 donne. Per loro, una medaglia ricordo, gadget e fiori. Sono previsti premi anche per i primi cinque classificati in ogni categoria.

È possibile preiscriversi all’evento tramite la pagina Facebook “acsi ciclismo novara vco” o sul sito www.ciclocolor.com entro le 18 di venerdì 20 agosto. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook a.s.d. pedale cossatese oppure chiamare il numero 329.4924661 (presidente Gionni Miscioscia) o il 347.7620924 (vice presidente Pier Angelo Giardino).