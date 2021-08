Italexit di Paragone lancia i No Green Pass Day, raccolta firme anche a Biella

Italexit per l’Italia, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dall’Unione Europea, lancia una campagna su tutto il territorio nazionale per contrastare l'imposizione obbligatoria del Covid-Green Pass.

“Una battaglia che il senatore Paragone da mesi porta avanti in sede Parlamentare e che oggi diventa, grazie al partito, un’azione di massa su tutto il territorio – si legge in una nota stampa - Presso i banchetti organizzati dai circoli e dalle sezioni territoriali di Italexit per l’Italia sarà possibile sottoscrivere una petizione popolare rivolta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Governo, ai Parlamentari della Repubblica I cittadini potranno esprimere la loro contrarietà a qualsiasi imposizione obbligatoria del Covid-Green Pass”.

Anche il circolo provinciale di Biella sarà presente in piazza nei giorni 21 e 22 agosto per una raccolta firme a favore della petizione. “Saremo – spiegano - in Piazza Falcone, lato via Liguria, sabato dalle 9 alle 13 e in via Italia, fronte Banca Sella, domenica 22 dalle 9 alle 13”.