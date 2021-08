Rasolo “in trasferta” a Locarno per il Festival del Cinema: “Comunità si trasforma in palcoscenico” FOTO

Rasolo “in trasferta” a Locarno per il Festival del Cinema: “Comunità si trasforma in palcoscenico”

Mancano poche settimane al Festival del Cinema di Venezia, ma il calendario della settima arte ti mette davanti il programma del Festival di Locarno (6/14 agosto), che in fin dei conti non è nemmeno troppo distante, poi guardi gli eventi e la presenza di John Landis ti mette in rampa di lancio per la vicina Svizzera. La strada è semplice verso Gravellona Toce e poi costeggi tutto il Lago Maggiore dopo Cannobbio passando per Brissago, Ronco sopra Ascona, Losone per poi arrivare a questa ridente cittadina grande più o meno come Cossato.

Ma Locarno, dal 1946, è anche teatro di un festival dedicato al Cinema che è ormai giunto alla sua 74 edizione che vede presenze importanti e con una comunità intera che si trasforma letteralmente per una decina di giorni quale palcoscenico ideale del Pardo, dal nome del premio che nel 1989 ha sostituito le Vele. Il giallo nero maculato, simbolo del Leopardo, campeggia nei negozi, nei manifesti 6x3 che accolgono i turisti, i curiosi ma anche i visitatori professionali. E poi c’è piazza Grande un anfiteatro d’eccezione con 8000 posti, sede deputata per le proiezioni e le premiazioni.

Quest’anno l’attesa era tutta per John Landis, Pardo d’Onore, un regista che ci ha fatto divertire con pellicole come Animal House, Blues Brothers e l’evergreen Trading places (al secolo Una Poltrona per due), che si è concesso a una lunga intervista pubblica in cui ha raccontato i suoi trascorsi e così abbiamo scoperto che c’è molto dell’Italia nei suoi racconti, Sergio Leone, una presenza come comparsa in C’era una volta il west e ne Il mio nome è nessuno con Terence Hill e Mario Brega.

Landis è un fiume in piena nei suoi racconti, alcuni dettati da una verve cristallina quando narra la presenza di un mago degli effetti speciali di origine tedesca, un po’nazi: “Arrivava sul set indossando un elmetto della seconda guerra mondiale e fumando sigari mentre armeggiava con la benzina, e noi la guardavamo con un po’ di ammirazione e al tempo stesso di timore”; oppure quando rende onore a John Belusci, eccezionale in Animal House, talentuoso come pochi, e forse con tante troppe cose da realizzare quando girammo i Blues Brothers ormai consumato dalla droga.

Gli incontri si moltiplicano e tra la Rotonda Mobiliare e Piazza Grande trovare grandi cineasti come Abel Ferrara, che poi verrà premiato, è tutto un respirare un’atmosfera magica di racconti e di storie sul grande schermo ed è bello lasciarsi trasportare. La 75 edizione, il giubileo come ammicca il direttore artistico Giona Nazzaro è dietro l’angolo, prenotarsi quasi un obbligo.