Dal Nord Ovest - A fuoco tunnel agricoli, squadre in azione in piena notte

Squadre dei distaccamenti di Borgomanero e Arona, insieme al supporto di 2 mezzi del distaccamento di Romagnano Sesia, sono intervenute alle 3 di questa notte nel comune di Pisano per un incendio che ha colpito tunnel agricoli in aperta campagna, con all'interno accatastate delle rotoballe di fieno per un quantitativo di circa 300 quintali.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l'incendio e successivamente hanno provveduto allo smassamento del materiale coinvolto con la collaborazione di uno scavatore e di un trattore agricolo messi a disposizione dal proprietario. Sul posto anche i Carabinieri di Arona.