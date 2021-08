Tragedia di Ferragosto, la Pro Loco Callabiana ricorda Marco Pichetto

È profondo il dolore della comunità di Callabiana, dopo la notizia della tragica scomparsa di Marco Pichetto, mancato nella giornata di Ferragosto mentre si trovava in vacanza con la moglie a Portonovo, nella Riviera del Cornero (leggi qui). Il 38enne era molto conosciuto, specialmente per il suo attivismo nell'associazionismo.

Nelle scorse ore, la Pro Loco di Callabiana ha pubblicato un post in sua memoria: “Per tradizione il 15 di agosto è la festa dei callabianesi e degli amici di Callabiana. Ricevere la notizia del tuo addio, proprio in quel giorno, ci ha riempiti di tristezza e malinconia. Per più di dieci anni ci hai regalato il tuo tempo e le tue energie mostrando una dedizione esemplare all'impegno preso. Personalmente, ricordo un momento in particolare. Era il primo anno in cui hai servito con noi. Qualche giorno dopo la fine della festa estiva, mentre in pochi si ripuliva l'area feste, ti presentasti a metà pomeriggio lasciandoci un po' di sorpresa per riportare la maglietta della Pro Loco lavata e stirata. Non avevo mai visto nessuno fra gli 'aiutanti esterni' farlo. È stato un piccolissimo gesto ma non c'è stato nessuno fra i membri dell'associazione che non ne fosse rimasto colpito. E così ti abbiamo sempre guardato. Per sempre grazie, Marco”.