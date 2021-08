Biella, incidente auto-bici alla rotonda: ciclista in ospedale (foto Studio Fighera)

È stato trasportato in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano il ciclista di circa 60 anni rimasto coinvolto intorno alle 10.30 di oggi, 17 agosto, in un incidente stradale avvenuto nella rotonda finale di via Rosselli, a Biella.

A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un'auto e una bici. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il bikers, anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.