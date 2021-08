Tavigliano ricorda gli Alpini “andati avanti”

Una santa messa per ricordare tutti gli Alpini “andati avanti”. Questa l'iniziativa che il gruppo delle penne nere di Tavigliano ha intenzione di proporre il prossimo 5 settembre per non dimenticare chi ha perso la vita nell'ultimo anno e mezzo, periodo contrassegnato dall'emergenza Covid.

La cerimonia avrà luogo alle 11 alla Croce del Monte Casto di Tavigliano. Alle 12.30, invece, avrà inizio la distribuzione della polenta concia (o formato tradizionale con spezzatino) presso l'area picnic Le Selle del Casto. In caso di maltempo, la messa verrà celebrata presso la Cappella Volpi dell'Alpe Pratetto e la polenta sarà servita nella sede degli Alpini di Tavigliano. La prenotazione al pranzo è obbligatoria entro mercoledì 1° settembre ai numeri 329.4914140 o 3331096953.