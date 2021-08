Dagli Stati Uniti a Masserano per produrre vino nella tenuta di famiglia, la storia di Carlo

“Sono innamorato di Masserano: c’è tutto per stare bene. Qui ho trascorso parte della mia gioventù instaurando legami di amicizia profonda, rimasti intatti dopo 60 anni”. Parola di Carlo Forzani che, dal 2018, dedica anima e corpo alla tenuta di famiglia dopo una vita trascorsa negli Stati Uniti.

Nato nel lontano 1948, Forzani è stato per quasi 45 anni avvocato (prima penalista, poi matrimoniale) con studio in Connecticut. Dal padre, chef emigrato in America, ha ricevuto in dono l’amore per la cucina italiana. “La legge mi ha sempre appassionato ma i vini e il buon cibo hanno addolcito la mia vita – confida – Il mio sogno è sempre stato quello di aprire un ristorante, possedere un vigneto e produrre vino”.

Un progetto rimasto nel cassetto fino a quando non si è imbattuto tre anni fa in un vino prodotto a Masserano e messo in vendita a New York. “Io e mia moglie Reka – commenta - l’abbiamo visto come un segno del destino e ci ha convinto a tornare nel Biellese”. Dall’età di 2 anni, infatti, Forzani ha frequentato il piccolo borgo medievale, dove affondano le radici della sua famiglia. “I miei bisnonni hanno costruito, mattone su mattone, la casa dove oggi risiedo – racconta – Per anni ho frequentato questi luoghi e il filo con questo territorio non si è mai spezzato”.

Poi, all’inizio degli anni ’90, ha cominciato a restaurare l’antico maneggio. “Dopo la morte di mia zia Irene, avvenuta nel 1968, nessuno vi ha più messo piede fino al 1992 – sottolinea - Con pazienza, l’abbiamo rimesso in piedi riportandolo alla sua antica gloria e facendolo diventare una vera e propria azienda, con diversi appezzamenti di terreno e vigneti. Proprio nei luoghi dove ho trascorso buona parte della mia infanzia”.

Una storia incredibile, con echi simili ad un film di grande successo, come Un’ottima annata del regista Ridley Scott dove il protagonista Max Skinner (interpretato da Russell Crowe) lascia una carriera di successo nella City londinese per occuparsi delle vigne della Provenza, ereditate da un lontano zio, ritrovando così se stesso. “Tornando a Masserano ho rincontrato vecchi amici che non vedevo da tanto tempo – ammette – è il mio paese, c’è la giusta alchimia tra paesaggio agricolo e civiltà italiana. Da qui, si possono raggiungere i laghi, le montagne, il mare, le grandi città. C’è tutto per stare bene, in stretto contatto con la natura”.

Il Covid e i lunghi periodi di lockdown non hanno inciso sull’entusiasmo di Carlo Forzani e di sua moglie Reka: “Con l’aiuto di alcuni amici, esperti del settore vinicolo, siamo riusciti a portare avanti il nostro progetto, seguendo tutto da oltreoceano, e a recuperare la vigna di una volta aggiungendovi 5 nuovi ettari di terreno. Nebbiolo e Vespolina sono i vitigni presenti; inoltre siamo stati fortunati ad assistere di persona alla vendemmia dello scorso settembre. La tenuta è ora un’azienda e riusciamo a produrre dalle 300 alle 600 bottiglie l’anno. La volontà è quella di continuare a crescere e coltivare la nostra passione per il resto della nostra vita”.