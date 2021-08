Pugno di ferro a Candelo per chi abbandona rifiuti. Gelone: “6 multe con fototrappole e aiuto ispettore ambientale”

Pugno di ferro dell'amministrazione Gelone per l'abbandono di rifiuti e immondizia nel territorio di Candelo.

“Stiamo lavorando molto sulla tematica ambientale, ma impegnarsi per un futuro più sostenibile vuol dire anche punire gli sporcaccioni – afferma il primo cittadino sui social - chi proprio non vuole capire, chi si rifiuta di informarsi, chi sceglie di sporcare 'tanto ci penserà poi qualcun altro'. A Candelo, in questi mesi, sono state elevate 6 contravvenzioni, tre grazie alle fototrappole piazzate vicino alle campane del vetro ed altre tre con la collaborazione ed il supporto dell'ispettore ambientale”.

Per Gelone non è “fare cassa ma far rispettare le regole e soprattutto il decoro e la bellezza del nostro paese. E non ci fermiamo. A breve altre novità a cura dei nostri Bogiagreen, per lanciare messaggi 'green' in modo sempre nuovo, diretto, forte. Perché 'il futuro è di chi si impegna a migliorarlo'.