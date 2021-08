Dalla Regione il bando per andare a vivere in montagna: ecco i 48 comuni biellesi coinvolti

Sono 48 i comuni biellesi inseriti nel bando della Regione Piemonte che nella giornata di ieri, 16 agosto, ha lanciato una campagna nazionale che offre incentivi a chi sceglie trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli centri di montagna incastonati tra le Alpi piemontesi.

L’iniziativa (leggi qui) punta a sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree montane, anche a seguito dei bisogni sociali crescenti causati dall’attuale emergenza sanitaria. Chi risiede in un centro urbano in Italia e intende acquistare o recuperare un immobile in un comune montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti, da rendere prima casa trasferendovi la propria residenza, potrà aderire ad un bando della Regione Piemonte che offre contributi da 10 a 40 mila euro. Il bando stanzia complessivamente 10 milioni di euro.

I comuni biellesi sono suddivisi per fasce di punteggio. In fascia 1 ci sono: Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Mezzana Mortigliengo, Portula, Strona, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Zubiena e Zumaglia. In fascia 2, invece, sono raggruppati le realtà di: Ailoche, Camburzano, Coggiola, Crevacuore, Curino, Graglia, Miagliano, Netro, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pralungo, Pray, Sala Biellese, Sostegno, Tavigliano, Tollegno e Zimone. Infine, nella fascia 3, sono stati inseriti Andorno Micca, Campiglia Cervo, Donato, Magnano, Mongrando, Muzzano, Occhieppo Inferiore e Superiore, Pollone, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sordevolo e Valdengo.