Biella, rilievi e primi sopralluoghi alla chiesetta di San Maurizio con l'Università di Ferrara (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Nei giorni scorsi, sono iniziati i primi sopralluoghi per il progetto che prevede il restauro della chiesetta di San Maurizio, a Biella. Il comune e l'ANA di Biella hanno collaborato con l'Università degli Studi di Ferrara per l'acquisizione di un rilievo del monumento, reso a titolo gratuito, grazie al supporto fornito dal MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio competente per la provincia.

Il capo staff è l'architetto Alessandro Marazza della scuola di specializzazione dell'Università di Ferrara. Poco prima delle dovute rilevazioni, i volontari avevano ripulito l'area per permettere l'intervento del caso.