Rane Rosse biellesi bene ai Campionati di Roma, ecco i risultati

Buone prove per le Rane Rosse biellesi ai campionati italiani di Roma: Andrea Maia Narchialli (13esima nei 50, 17esima nei 100, 24esima nei 200 dorso junior), Martina Gallo (26esima nei 200, 27esima nei 50 e 28esima nei 100 dorso junior), Benedetta Gardini (30esima nei 200 dorso junior), Lorenzo Panizza (16esimo nei 200 e 21esimo nei 400 stile libero junior), Giulia Vittorini (27esima nei 100 e nei 200 delfino junior), Tommaso N'Gakoutou (22esimo nei 50, 24esimo nei 200, 27esimo nei 100 dorso junior).

Per la categoria ragazzi in gara Edoardo Blotto (13esimo nei 100 e 25esimo nei 200 dorso ragazzi), Anna De Carlo (25esima nei 100 e xxesima nei 200 dorso). e il crescentinese Edoardo Sarasso (22esimo nei 100 e 13esimo nei 200 dorso). In gara anche un'altra atleta biellese, Miriam Regazzo del Team Dimensione Nuoto Pralino, 28esima nei 200 rana.

Stagione agonistica di nuoto conclusa. Ora qualche settimana di meritato riposo per tecnici e atleti In Sport Rane Rosse, che torneranno in vasca lunedì 6 settembre per l'inizio della fase di preparazione atletica.