Tamponi Covid a prezzi agevolati in farmacia

Tamponi per il Covid a prezzo calmierato: l’ASL Biella ha condiviso sui propri canali social la pagina da cui scaricare l'elenco aggiornato delle farmacie aderenti in Regione Piemonte e nel Biellese, in particolare.

Ecco il link: https://www.regione.piemonte.it/.../oltre-200-farmacie...

La lista inizia proprio con le farmacie piemontesi, la seconda colonna contiene l'Asl di competenza e la terza il Comune seguito dall'indirizzo. Per beneficiare del servizio a tariffa agevolata occorre essere in possesso della tessera sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. I tamponi per il Green Pass sono 8 euro per i minori dai 12 ai 18 anni e 15 euro per i maggiorenni.