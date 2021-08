Ponte Genova, Pichetto: “Messa in sicurezza infrastrutture è prioritaria, con Pnrr occasione a portata di mano”

“Tragedie come quella del Ponte crollato a Genova non possono e non devono essere dimenticate insieme alle persone che quel giorno hanno perso la vita. A loro va il nostro pensiero. La messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro Paese, assieme alla costruzione di nuove opere pubbliche più moderne e sicure, attraverso procedure velocizzate, è un impegno prioritario. Oggi con il Pnrr ne abbiamo la possibilità: l'occasione è a portata di mano”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, ricordando le vittime della tragedia di Genova di tre anni fa.