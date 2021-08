Polenta concia e Boita a Rosazza, ecco gli appuntamenti della settimana

Appuntamenti da non perdere a Rosazza. Alle 12 di questa mattina, 16 agosto, andrà in scena la mitica polenta concia al Dasè, realizzata dai volontari della Pro Loco. Solo da asporto, si consiglia di portarsi il proprio contenitore mantenendo la distanza e indossando la mascherina (per info 339.6303460).

Domani, invece, si potrà prendere parte alla Boita, spazio di libera espressione fuori/dentro per creare un legame tra lo spazio interno ed esterno tracciando un segno personale. L'evento si svolgerà ai giardini del parco di Rosazza con orario d'inizio alle 16. In caso di pioggia, ci si trasferirà nei locali dell'ex asilo. Nei mercoledì di agosto, seguiranno altre boite.