Come programmare le vacanze estive in auto

Programmare le vacanze estive è un'operazione ad ampio raggio, che prevede non soltanto la scelta della meta da raggiungere, ma anche del mezzo di cui servirsi.

Nell'attuale periodo post-pandemia da Covid-19, dato che i contagi non sono stati completamente azzerati e quindi sussiste ancora un margine di rischio legato agli assembramenti e alla condivisione di spazi chiusi, il modo più sicuro per andare in vacanza è senza dubbio l'auto.



Regole per viaggiare in auto durante le vacanze

L'organizzazione di una trasferta estiva deve fare i conti con alcuni fattori, tra cui l'intensità del traffico, le temperature elevate e la lunghezza del percorso da affrontare.

Soprattutto se si viaggia con tutta la famiglia, bambini compresi, è fondamentale rispettare alcune regole, che consentono di non correre nessun rischio.

La libertà di un trasferimento "on the road" è impagabile, dato che permette di gestire in maniera autonoma le percorrenze, gli itinerari, le soste, le eventuali deviazioni, la gestione dei bagagli e il numero di passeggeri trasportati.

In questo periodo, in cui le emergenze sanitarie sono ancora all'ordine del giorno, servirsi dei mezzi pubblici comporta limitazioni che viaggiando in auto non sussistono.

La macchina, inoltre, è considerata uno dei mezzi di trasporto più sicuri, dato che consente di rispettare il distanziamento sociale.

Le regole fondamentali da seguire durante una trasferta in auto sono le seguenti:

• pianificazione,

prima di partire è consigliabile prendersi un certo tempo per pianificare l'itinerario del viaggio, mantenendo comunque un margine di variabilità.

È sempre utile stabilire le tappe e i chilometri da percorrere ogni giorno, scegliendo le ore più favorevoli che sono quelle del mattino oppure del tardo pomeriggio.

Pertanto è necessario non calcolare un chilometraggio troppo elevato, che potrebbe costringere a viaggiare per molte ore;

• prenotare,

bisognerebbe prenotare alcune strutture di recezione, come hotel o B&B, prima di mettersi in strada, per avere la certezza di fare affidamento su soste sicure anche in caso di sovraffollamento turistico.

Per evitare di sentirsi limitati da tali prenotazioni è sempre utile non pianificare in maniera pedante il percorso, ma lasciare una certa libertà di scelta;

• bagagli,

viaggiare in auto non impone nessuna limitazione di peso né di volume dei bagagli e quindi è possibile portare dietro tutto quello che si desidera.

Tuttavia è consigliabile preparare le valigie dopo un'attenta selezione degli indumenti, privilegiando quelli pratici, ingualcibili, leggeri e traspiranti, come pantaloni (lunghi e corti), t-shirt, felpe, scarpe da ginnastica e giacche a vento;

• cosmetici,

qualunque sia la meta della vacanza estiva, è sempre indispensabile munirsi di cosmetici con filtro solare, poiché le radiazioni del sole colpiscono la pelle non soltanto al mare oppure in montagna, ma anche passeggiando per le città d'arte.

Pertanto bisogna portare con sé creme con protezione solare superiore a 30, preferibilmente 50, capaci di creare una barriera anti-UV;

• alimenti e bevande,

uno dei maggiori pericoli che possono presentarsi durante un trasferimento in estate è quello della disidratazione o della crisi ipoglicemica: per evitare questi problemi è necessario attrezzare l'auto con un'adeguata scorta di acqua (o bevande energetiche), da mantenere al fresco e al riparo dai raggi solari.

Inoltre può essere utile portarsi dietro cracker, gallette, biscotti e fette biscottate, da consumare in caso di debolezza, astenia e perdita delle forze.

La frutta fresca è un rimedio ottimale per una corretta idratazione e un giusto apporto di vitamine e glucidi: pertanto è opportuno averne sempre una piccola scorta;

• kit di medicinali,

anche se non è possibile partire con troppi farmaci, sarebbe consigliabile avere con sé una borsa con i medicinali di pronto intervento, come una pomata antistaminica (contro le punture degli insetti), una lozione repellente per le zanzare, paracetamolo (antinfiammatorio ad ampio spettro), un anti-acido (in caso di problemi digestivi), un sedativo naturale per dormire (a base di erbe officinali), cerotti e disinfettanti;

• guide cartacee,

quasi tutte le auto sono ormai fornite di navigatore satellitare e chiunque possiede dispositivi digitali, ma è comunque necessario avere a disposizione guide e cartine turistiche, che possono venire consultate agevolmente da tutti e in ogni occasione, anche se non è possibile accedere a internet.



Come preparare l'auto per le vacanze estive

Indipendentemente dalla percorrenza da affrontare, prima di partire per una vacanza in auto è sempre necessario controllare il suo funzionamento, poiché in estate le temperature elevate contribuiscono all'insorgenza di alcuni malfunzionamenti che potrebbero limitare la trasferta.

Per evitare spiacevoli inconvenienti lungo la strada è pertanto opportuno verificare:

• la pressione delle gomme;

• la carica della batteria (che si deteriora più velocemente col caldo);

• tutta la componentistica meccanica;

• il livello del fluido refrigerante presente nell'impianto di climatizzazione;

• il funzionamento delle luci;

• il livello dell'olio;

• l'usura delle pastiglie dei freni;

• presenza di odori sgradevoli nell'abitacolo.

Effettuare un completo check up dell'auto prima di mettersi in viaggio è un'operazione non solo consigliabile ma anche obbligatoria, sia per la propria sicurezza sia per quella degli altri.

Per avere la certezza di partire tranquilli, è necessario affidarsi a un'autofficina di fiducia, come uno dei centri Euromaster, che in Italia sono presenti in moltissime città e che si avvalgono della consulenza di tecnici altamente qualificati e specializzati in tutti i settori manutentivi delle vetture.

Ci sono alcuni segnali che indicano la necessità del cambio pastiglie freni, e che sono: una minore tenuta di strada in frenata, l'insorgenza di vibrazioni e rumori anomali e un aumentato consumo del carburante.

In estate l'efficienza dei freni è condizionata dalla temperatura di ebollizione del loro liquido, che tende a surriscaldarsi più rapidamente; inoltre l'elevato tasso di umidità nell'aria può contribuire ad aumentare la corrosione delle pastiglie.

Gli esperti di Euromaster effettuano test elettronici sul punto di ebollizione del liquido frenante, controllando la funzionalità di tutto il sistema e provvedendo a sostituire le parti usurate seguendo le indicazioni delle case automobilistiche.

È sufficiente accedere al sito web di Euromaster per prenotare gratuitamente un preventivo online.