Un incidente mortale è avvenuto questo pomeriggio, lunedì 16 agosto, in frazione Falicetto di Verzuolo, sulla statale per Cuneo.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro fra un'auto e una moto. La vittima è un uomo di 61 anni. Sul posto l'emergenza sanitaria con medicalizzata ed elisoccorso e i Carabinieri che stanno deviando il traffico.