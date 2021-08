Camandona e Callabiana in lutto per la tragica morte del 38enne mancato a Portonovo (foto di repertorio)

La tragica scomparsa di Marco Pichetto, il 38enne mancato nella giornata di Ferragosto mentre si trovava in vacanza con la moglia a Portonovo, nella Riviera del Cornero (leggi qui), ha profondamente scosso il Biellese.

In particolare le comunità di Camandona e Callabiana, dove l'uomo era molto conosciuto. Di professione ingegnere informatico, Pichetto ha vissuto nel piccolo centro della Val di Mosso prima del trasferimento a Sandigliano con la compagna. Molto attivo nell'associazionismo e nelle sagre di paese nella vicina Callabiana, nel 2019 era stato eletto consigliere comunale a Camandona con la delega all'informatizzazione.

Molti lo ricordano come un bravo ragazzo, come il sindaco Gian Paolo Botto Steglia che dichiara: “Era una persona corretta, educata e riflessiva. Mai una parola fuori posto. La popolazione è profondamente addolorata per quanto accaduto”.