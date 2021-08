Una biellese a bordo del primo bus anfibio che si tuffa nella Senna: “Racconto Parigi col sorriso”

Si chiama “Marcel le canard” ed è il primo autobus anfibio di Parigi. Da inizio luglio carica a bordo 35 visitatori e li conduce nei luoghi simboli della capitale francese (come Tour Eiffel, Arco di Trionfo, Invalides, Champs Elysées). La visita termina, tra lo stupore generale, con un grande tuffo nelle acque della Senna e si trasforma in una minicrociera di venti minuti così da permettere al passeggero di scoprire alcuni angoli nascosti (e inediti) della città da prospettive diverse.

Alla guida l’autista (anche capitano) Jerome; al microfono l'animatrice e guida turistica, Elisabetta Potasso, attrice originaria di Biella con alle spalle una lunga carriera artistica. Giunta in Francia nel 1998 dopo gli studi all’Accademia di Brera, ha iniziato a muovere i primi passi a teatro fondando una propria compagnia. “Sono stati anni fantastici – confida - Tra festival, spettacoli e tournée abbiamo portato in scena diverse opere in giro per il mondo”.

Con l’arrivo del Covid nel 2020, tutto è cambiato: “Con i teatri chiusi – racconta – sono rimasta senza lavoro. Non è stato un periodo semplice: da un giorno all’altro sono svanite le mie certezze e non sapevo come andare avanti”. Di fronte a queste difficoltà, è giunto l’aiuto inaspettato degli amici di sempre. Quelli veri, cresciuti tra le vie di Biella, che senza pensarci due volte hanno inviato ciò che potevamo. “Non me l’aspettavo – ammette – Non ho mai chiesto nulla a nessuno ma sono rimasta commossa dalla loro generosità”.

Poi l’occasione della vita, un modo per ricominciare e reinventarsi nei lunghi mesi del coronavirus. “Ho preso parte al casting dei due creatori di Marcel, Paul Michel e Philippe Mallet, e sono stata scelta, tra tante candidature, come la ‘voce narrante’ del splash-bus”. La biellese, infatti, parla correttamente sei lingue (italiano, francese, inglese, fiammingo, spagnolo e portoghese) e accompagna il turista nella scoperta di Parigi, con racconti coinvolgenti e conditi di attualità e ironia. “Ridere facendo pensare è la giusta formula per ottenere l’attenzione del pubblico – spiega –Inoltre, chi viene a trovarci avverte un senso di ritrovata normalità che lo accompagna per tutto il viaggio”.

Il successo è stato immediato: sold-out per tutto il mese di agosto e primi servizi nei tg e nei media nazionali ed europei. “Non ci aspettavamo tutto questo clamore mediatico ma Paul e Philippe si meritano tutta questa attenzione – sottolinea – Per dieci anni hanno lavorato dietro questo progetto e finalmente possono raccogliere quanto di buono hanno seminato. Questo è solo l’inizio”.

L’eco del primo pullman acquatico francese ha raggiunto i tranquilli confini biellesi. “Sono stati tanti i messaggi di apprezzamento e incoraggiamento che ho ricevuto in questi giorni – conclude - Sicuramente mi fanno ben sperare per il futuro”.