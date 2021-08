Buona affluenza al Ferragosto Torrazzese: “Dopo mesi di stop la gente è tornata a divertirsi e stare insieme”

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la quattro giorni di Torrazzo. Partita giovedì 12 con la cena indiana terminata giusto in tempo prima dell'improvviso maltempo, tra fulmini che illuminavano il cielo e tanto vento, la situazione è nettamente migliorata nei giorni successivi.

Ottima l’affluenza, l’apericena di sabato ha visto 140 partecipanti: due gruppi di amici hanno approfittato della tendata in compagnia per passare una notte nella natura; inoltre, bella partecipazione per la partita “Italia - Francia”, molto divertente lo spettacolo dei comici “Marco e Mauro”. Un bell’afflusso di gente tra giostre, bancarelle e la nuovissima area verde.

La manifestazione è terminata con il classico pranzo di Ferragosto, seguito dalla tradizionale lotteria insieme ai canti tradizionali accompagnati da fisarmonica e percussioni. Gli organizzatori ringraziano tutto lo staff che ha supportato questa iniziativa: “Dopo mesi di stop la gente aveva voglia di divertirsi e stare insieme in un clima di festa e normalità. Tutti i partecipanti hanno rispettato le norme anti- Covid, nessuno ha creato problemi e si è potuto festeggiare in un clima sereno”.