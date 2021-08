A Crevacuore giorni di festa per la Madonna della Fontana, ecco il programma completo

Il comune di Crevacuore, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine Assunta e con le Associazioni Culturali e Sportive, presenta il programma delle manifestazioni che si terranno nel mese di settembre in occasione della Festa Patronale dedicata alla Madonna della Fontana.

Una rassegna forzatamente ridotta per l’emergenza ancora in atto a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 e che si svolgerà nel rispetto delle linee guida previste dai provvedimenti nazionali e regionali.

Questi gli eventi:

Domenica 5 settembre 2021

Santuario della Madonna della Fontana di Azoglio 11:00 – S. Messa 12:30 – Pranzo al Santuario – Prenotazione: 3406113244 - 015768291



Mercoledì 8 settembre 2021

Festa del Santuario della Madonna della Fontana 11:00 – S. Messa 12:30 – Pranzo al Santuario – Prenotazione: 3406113244 - 015768291 17:00 – S. Messa Salone Polivalente Comunale 21:00 – Massimo Giuseppe Bianchi «Piano Concerto»

Giovedì 9 settembre 2021

Salone Polivalente Comunale 21:00 – Archeologo Marco Maron Pot «Crevacuore, il Castello del Principe» Venerdì 10 settembre 2021 Salone Polivalente Comunale 21:00 – Gruppo Falchi Azzurri «Vulcani delle Hawaii»

Sabato 11 settembre 2021

Salone Polivalente Comunale 21:00 – Erios Junior Jazz Orchestra diretta da Mario Biasio «Progetto ERIOS»

Domenica 12 settembre 2021

Santuario della Madonna della Fontana 11:00 – S. Messa (in ricordo di Mirella Masieri, Maria Rita Bersano e Vittorio Pavero) 12:30 – Pranzo al Santuario – Prenotazione: 3406113244 - 015768291 (Il ricavato della giornata sarà destinato alla manutenzione dell’area del Santuario)

E’ previsto un servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal Comune dal piazzale inferiore del Santuario della Madonna della Fontana nei giorni 5, 8 e 12 settembre dalle 10 alle 18.

“Gli spettacoli sono gratuiti e l’invito a partecipare alle manifestazioni è esteso a tutti per festeggiare – commenta il sindaco Ermanno Raffo - nonostante l’attuale momento ancora difficile, nel modo migliore la tradizionale festa patronale e per cercare di ripartire insieme ed in armonia. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme nazionali e regionali in vigore per il contrasto della diffusione del Covid. Per gli spettacoli all’interno del polivalente è richiesto il Green Pass. È raccomandata per gli spettacoli la prenotazione telefonando al Comune (tel. 015 768154) o inviando una mail: crevacuore@ptb.provincia.biella.it”.