Piedicavallo, a Montesinaro nasce Ruers: il punto d'incontro dedicato al turismo e all'ospitalità diffusa

Buone notizie per la comunità dell'alta Valle Cervo. Ad inizio agosto è stato inaugurato Ruers il punto d'incontro dedicato al turismo e all'ospitalità diffusa. La sede, gestita da Marta Mossotti e Renato Fogliano, si trova poco prima dell'imbocco del sentiero che conduce al Monte Bo, nel piccolo borgo montano di Montenisaro, a Piedicavallo.

Un progetto realizzato anche grazie al contributo del Gal Montagne Biellesi che, in un post, lo descrive così: “Mancava solo un piccolo tassello al progetto originale, in un luogo che è tante cose insieme: ristoro, reception, accoglienza, ospitalità, convivio. Marta e Renato sono pronti ad accogliere turisti e camminatori, appassionati di montagna (ma anche solo di buon cibo) per offrire loro pranzi e cene in un ambiente accogliente e rinfrancante, nel quale sarà possibile anche partecipare a corsi ed eventi formativi durante l'anno”.