L’estate non ferma le attività di Fondazione FILA Museum: ecco ‘Wonnie in giro’

Protagonista è Wonnie il dolce orsetto bianco mascotte di Fondazione FILA Museum. Sarà lui volto di Bi-O, l’iniziativa che venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021 porterà atleti famosi nel cuore di Biella! La città in cui è nato il marchio FILA sarà la sede dell’edizione ‘zero’ di un evento che prevede due giorni di laboratori, incontri, pedalate e trekking, nell’itinerario che collega la città con Oropa. ‘Bi-O!’, sarà un appuntamento speciale per riscoprire l’importanza dell’attività fisica in famiglia e in buona compagnia.

Anche questo evento vedrà coinvolti due ambassador d’eccezione: Francesco ‘Ciccio’ Graziani e Andrea ‘Lucky’ Lucchetta da sempre promotori di uno stile di vita sano in cui lo sport gioca sempre un ruolo fondamentale. Sarà possibile prendere parte all’evento partecipando all’esclusivo #SocialGame “Wonnie in Giro” realizzando un breve video (massimo 10 secondi) in cui si interpreti il proprio sport preferito e inviandolo a info_fondazione@fila.com. Chi partecipa dovrà scegliere un oggetto distintivo della disciplina selezionata e renderlo protagonista del clip. Si può farlo rimbalzare, roteare, avvicinare alla camera, insomma, l’importante sarà usare la fantasia! I criteri di valutazione del video saranno: livello di creatività e efficacia del messaggio trasmesso dell’idea di sport come benessere giocoso, fisico e mentale. Il video dovrà essere consegnato entro il prossimo 3 settembre, alle ore 12:00. Non saranno ammessi gli elaborati privi di domanda di ammissione regolarmente compilata e firmata.

I primi 10 elaborati si aggiudicheranno il diritto di partecipare a BI-O! e ricevere tanti gadget. Per questi eventi e per dare continuità al coinvolgimento del popolo sportivo che ama FILA, Fondazione FILA Museum ha deciso di coinvolgere nell’organizzazione creativa i vincitori dei contest precedenti, che in modi differenti hanno onorato la famosa F-BOX rossa e blu: Giovanni Zuanelli, Filippo Casini, Sophie Bourkab e Stefano Baù, vincitori del contest “110 modi di fare sport”; Domenico Coppola e Davide Ingannamorte: terzo posto del contest “Creativi in FILA”. Nuovi dettagli sul programma degli eventi saranno comunicati più avanti, fra cui la serata di “Campioni sotto le stelle” realizzata in sinergia con il Comune di Biella, con Francesco ‘Ciccio’ Graziani e Andrea ‘Lucky’ Lucchetta, moderata dal giornalista sportivo Alessandro Alciato.

Si potranno seguire le novità sull’evento e scaricare il regolamento per partecipare al #SocialGame su www.fondazionefila.com Tutti gli eventi saranno svolti nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.