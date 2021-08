Boom di presenze a Ferragosto, montagne biellesi prese d'assalto per fuggire dal gran caldo

Grande afflusso di persone e visitatori nel weekend di Ferragosto. A Bielmonte buona partecipazione per le bancarelle presenti: molti quelli che si sono fermati per un pic nic e i locali hanno lavorato con regolarità, Per il direttore della Icemont Sas che gestisce gli impianti Giampero Orleoni “non si è registrato alcun tipo di problema nel rispettare le normative anti Covid”.

Anche Viverone ha visto un discreto afflusso di persone sul lungolago e le tre spiagge. “C’è stata molta gente al mattino, poi a causa del forte caldo fino al tardo pomeriggio se n'è intravista meno – commenta il sindaco Renzo Carisio - L’unico intervento che hanno dovuto fare i vigili è stato sul lago, quando alcune persone si sono recate nell'area pericolosa dei resti delle palafitte”.

Visitatori e tanti biellesi hanno raggiunto Oropa, in cerca di relax e refrigerio. Tirando le somme, dall’ATL Biella il consigliere Christian Clarizio ha dichiarato: “È stato un weekend molto positivo, che ha ricalcato il trend dell’anno scorso in post pandemia. Le montagne sono state prese d’assalto come le lame dei torrenti e dei fiumi”.