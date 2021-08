Biella, erbacce e poca cura del verde in Lombardia. Es Saket: “Comune già avvertito ma non si è fatto nulla”

“Il Comune deve intervenire in via Lombardia per la presenza diffusa di erbacce e poca cura del verde pubblico”. Questa è solo una delle tante segnalazioni giunte alla nostra redazione dai residenti del quartiere.

Della situazione è stato informato anche il consigliere di minoranza del Partito Democratico Mohammed Es Saket: “Non è la prima volta che le persone si lamentano in quella zona. Più volte il Comune è stato avvertito ma non si è fatto nulla”.