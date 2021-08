Calcio, tempo di raduno per la Chiavazzese

Il raduno della Chiavazzese, in preparazione al Campionato e alla Coppa Italia, agli ordini di mister Pertel ed il suo staff, é fissato per venerdì 20 agosto alle 19.30 presso il campo sportivo di Cossila San Grato.

Il 25 agosto si terrà un allenamento congiunto con la Biellese presso il campo sportivo 53^ fanteria di Biella mentre, il 1° settembre, la squadra é impegnata nel secondo allenamento congiunto, sempre nello stesso impianto sportivo, con la Valle Cervo Andorno. Gli orari dei due appuntamenti verranno comunicati in seguito.

La Chiavazzese scenderà in campo domenica 5 settembre alle 15, sul campo in sintetico casalingo di corso 53^ fanteria, contro il Bulè Bellinzago per il primo turno (match d'andata) della Coppa Italia di Promozione. Una settimana più tardi, domenica 12 settembre, affronteremo nella 1^ giornata di Campionato il Santhià Calcio - nuovamente in casa a Biella – alle 15. Il primo turno infrasettimanale sarà giovedì 16 settembre, sul campo del Bulè Bellinzago, nella sfida di ritorno di Coppa Italia, alle 20.30.

Secondo il protocollo FIGC, gli spettatori e gli Organi di Stampa che vorranno assistere alle partite, dovranno possedere obbligatoriamente uno dei seguenti documenti: Green Pass valido, Tampone antigenico risultato negativo o Certificato guarigione da Covid (nei 6 mesi precedenti).