A Campiglia Cervo in scena la Corsa in Montagna, il caldo è protagonista: ecco i vincitori FOTO

Una calda giornata di sola abbraccia i runners della Corsa in Montagna di Campiglia Cervo: ecco i vincitori (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

A differenza della scorsa settimana, una bella e calda giornata di sole ha accompagnato la Corsa in Montagna non competitiva valida per il Campionato Sezionale A.N.A. Biella tenutasi sabato 14 agosto. Rinviata lo scorso 7 agosto a causa del maltempo, nel suo percorso di 8 km per le strade di Campiglia Cervo, ha visto la partecipazione di numerosi runners.

I primi tre della classifica generale sono stati Enrico Alfesi con un tempo di 35’ 1” , Gianluca Ughetti 35’ 42” e terzo posto ad Andrea Pelosi con 36’ 21”. Nella categoria Alpini il primo posto va ad Andrea Pelosi con i suoi 36’21, secondo Daniele Coda Caseia con 37’ 23” e Simone Borri con 39’ 03”.

Tre le donne il primo posto va a Susan Ostano con 39’ 25”, secondo posto Valeria Bruna e i suoi 43’ 20” e terza classificata Camilla Viazzo con 1h 04’ 35”.