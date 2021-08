Le prossime iniziative al Giardino Botanico di Oropa

(E)STATE A OROPA 2021

ESCURSIONI GRATUITE CON ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO

La Riserva Regionale del Sacro Monte di Oropa si estende per circa 1540 ettari localizzati nella media ed alta valle. Luogo ideale per un turismo naturalistico attivo in un'ottica di sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica, la Conca offre numerose possibilità di attività outdoor. Il programma prevede escursioni tematiche gratuite, per conoscere storia, natura e tradizione dell’Area protetta. Durante le escursioni si effettuano osservazioni botaniche, si scoprono alcuni aspetti della geologia della Riserva, della vita degli animali che la abitano e del passato dell'uomo.

Sabato 21 agosto - Il buco nella montagna, escursione alla Galleria Rosazza

Piacevole e appagante escursione su mulattiera fino alla Galleria Rosazza. Dopo averla attraversata al buio, illuminati solo dalla luce che filtra dalle due entrate, si scopre il paesaggio della valle del Cervo.

ore 9:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: E. Dislivello: 300 m

(Prenotazione obbligatoria, vedi sito web: www.gboropa.it/News/Primopiano/Estate21.htm

LABORATORI E VISITE GUIDATE

Arrivata l’estate, il Giardino inizia il periodo di apertura completo che si protrarrà fino a fine agosto:

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato).

Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite e prenotare al: tel. 015.2523058

Domenica 22 agosto ore 15:00 – Laboratorio POLLICIni VERDI: Texture ed animali del bosco

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 7 partecipanti a laboratorio.

Indispensabile la prenotazione online: (https://forms.gle/BCsAcKVjwUw2DsVM6)

Andremo a caccia, armati di matita, di superfici curiose e stimolanti per poi trasformarle con fantasia e creatività in pelli, pellicce, piumaggi, ali e squame, appartenenti agli abitanti del bosco.

Vi aspettiamo!

Info/Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it