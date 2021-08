Tragedia di Ferragosto, si sente male mentre nuota nel mare: muore biellese di 38 anni

Tragedia nella giornata di Ferragosto: un 38enne residente nella provincia di Biella è morto a Portonovo. Si trovava in vacanza nella Riviera del Cornero con la moglie incinta.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo si sarebbe sentito male mentre stava nuotando in mare. L’allarme è scattato intorno all’una di oggi, 15 agosto. I soccorritori sono giunti velocemente sul posto e, una volta trasportato sull’elisoccorso, hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Al momento non si conoscono le sue generalità.