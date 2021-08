E' torinese la donna di 40 anni morta nell'incidente stradale di Cavaglià

E' torinese la donna di 40 anni che ieri ha perso la vita a Cavaglià, a cavallo tra le provincie di Biella e Vercelli, nel tardo pomeriggio di ieri, 14 agosto. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto ma la donna si trovava alla guida della sua moto prima del tragico schianto con un’automobile in transito. La motociclista è morta sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di ricostruire le esatte cause del sinistro.