Di ritorno dalla serata a Viverone giovane fermato per un controllo: aveva ascia e coltelli nascosti in auto

Di ritorno da Viverone giovane fermato per un controllo: aveva ascia e coltelli nascosti in auto

Aveva avuto dei contrasti con gli avventori di un locale sul lago di Viverone e, quando ci è tornato la settimana successiva, ha pensato di mettere in auto due coltelli a serramanico, un'ascia e un tomahawk. Per fortuna la serata è andata bene e problemi non ce ne sono stati. Ma, di ritorno, un giovane di Moncrivello, già noto alle forze dell'ordine, è incappato in un controllo dei Carabinieri che lo hanno denunciato.

Durante un controllo notturno avvenuto nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri della stazione di Cigliano, i militari si sono imbattuti nel 24enne, già noto per altre vicissitudini giudiziarie del passato, mentre si trovava a bordo di un’auto condotta da un amico che era ferma a un distributore di carburanti di Borgo d’Ale. Il giovane, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento nervoso.

I militari dell’Arma, che lo riconoscevano, hanno proceduto al suo controllo, scoprendo che dentro allo zaino che aveva in spalla aveva custodito alcune armi da taglio di grosse dimensioni. Tra questi un’ascia con relativa custodia del tipo “Tomahawk”, arma molto letale, nonché due coltelli a serramanico.

Chiesta contezza sulla presenza di tale armi bianche lo stesso si giustificava asserendo che era di ritorno da un locale all’aperto posto sulla sponda del Lago di Viverone ove la scorsa settimana aveva avuto un alterco con alcuni avventori e temendo di ritrovarli nel locale, aveva pensato di portarsi tale armi per potersi difendere. Il 24enne è stato deferito per detenzione di oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica di Vercelli.