Orto in Agosto: cosa raccogliere e i lavori da fare

Il caldo e l’afa estiva non risparmia la vita dell’agricoltore. Chiunque lavori in un orto sa che nelle ore centrali della giornata il campo diventa quasi inaccessibile.

Ma a soffrirne non sono solo umani ed animali ma anche le piante. Gli ortaggi e i frutti dei nostri orti spesso patiscono il caldo rischiando di subire danni per via del terreno secco, dell’elevata traspirazione o di improvvise grandinate o raffiche di vento, come quelle delle ultime settimane.

Anche tra afa e zanzare è importante prendersi cura del proprio orto e provvedere ad irrigazioni regolari, facendo attenzione a non bagnare le piantine durante le ore più calde della giornata e non usare acqua troppo fredda, meglio se a temperatura ambiente. È utile anche pacciamare per mantenere il suolo umido più a lungo.

L’orto offre in questo periodo un abbondante raccolto: peperoni e peperoncini, melanzane, zucchine, cetrioli e pomodori crescono copiosi e maturano in fretta sotto al sole cocente.

Se poste a mezz’ombra, rendono bene anche bietola da coste, cicorie e lattughe. Si possono raccogliere anche carote, ravanelli, fagiolini e le prime patate.

Crescono intanto i protagonisti della tavola d’autunno: cavoli, cavolfiori, porri, finocchi e cime di rapa. Si preparano alla prossima raccolta i legumi: fagioli, taccole e ceci.

Tra le erbe aromatiche estive spiccano senza dubbio il basilico e la menta, oltre alle sempre verdi salvia, rosmarino, origano e maggiorana.

Nel frutteto è tempo di raccolta: le ultime albicocche, pesche, prugne e susine, le prime pere e mele, i fichi fioroni, e i frutti estivi per eccellenza angurie e meloni. Nella vigna si cominciano ad intravedere i colori dell’uva che sta maturando.

Tolte le colture primaverili si può fare spazio a finocchi, spinaci, radicchio e altre cicorie, valerianella, rucola e ancora carote.